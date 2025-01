A.B. 22 giugno 2021 Il karate sardo nella pineta di Maria Pia Sabato pomeriggio, si terrà un allenamento collegiale di karate con diverse società provenienti da varie parti della Sardegna, organizzato dall´Asd Martial gym di Alghero



ALGHERO – Sabato 26 giugno, alle 16.30, nella pineta di Maria Pia, ad Alghero, si terrà un allenamento collegiale di karate con diverse società provenienti da varie parti della Sardegna, organizzato dall'Asd Martial gym di Alghero. Ci sarà anche un istruttore dedicato agli adulti che vogliono provare per la prima volta e un altro dedicato ai giochi propedeutici dei bimbi piccoli. Per gli atleti ci saranno programmi differenziati per le cinture colorate e le nere. L'allenamento è completamente gratuito e aperto a tutti.