Aci sport: 27 nuovi commissari in Sardegna

SASSARI - C'è grande soddisfazione nell'aria al termine della sessione di esami tenutasi nella sede dell'Automobile club Sassari. Il programma di formazione portato avanti dalla Delegazione sarda ha portato i suoi frutti, con ventisette nuovi commissari regionali, tra tecnici, sportivi e segretari di manifestazione. Un numero importante per un automobilismo sardo in netta ripartenza, che vede un calendario fitto di appuntamenti, molti dei quali validi per le massime titolazioni nazionali e internazionali.



Ma non è solo il mero numero foriero di soddisfazione: sono infatti molti i volti giovani che si sono presentati davanti alla Commissione d'esame, un riscontro significativo sia della passione, sia delle attività messe in campo per incentivare la crescita dei giovani ufficiali di gara. Il fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu, nel congratularsi con i nuovi commissari, ha tenuto poi a ringraziare i commissari nazionali e regionali che hanno tenuto fitte videolezioni per preparare al meglio i candidati, quanto la Commissione esaminatrice, capeggiata da Alessandro Battaglia, oltre al supporto dei vari presidenti degli Ac regionali.



In questo modo si pongono delle vere e concrete basi per il futuro dell’automobilismo sardo che da anni soffriva la carenza di questo tipo di ufficiali di gara. Le attività della Delegazione Aci sport Sardegna proseguono ora con gli otto Campionati regionali indetti per la stagione 2021, i cui appuntamenti saranno il primo vero banco di prova per i neocommissari. Tutti gli aggiornamenti sulle attività della Delegazione Aci Sport Sardegna sono disponibili sul sito dell'AciSportSardegna.



Nella foto: il presidente dell'Ac Sassari Giulio Pes di San Vittorio