Red 23 giugno 2021 Inaugurata a Cagliari la Junior academy Ied presenta l´offerta formativa estiva dedicata ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni che spazia tra interior design, informazione, videogame, interattività, fashion styling e sviluppo delle proprie potenzialità



CAGLIARI - La creatività “Made in Ied” non ha età. Il gruppo Ied apre per la prima volta le porte ai giovanissimi con la Junior academy, e lo fa nella sede di Cagliari, Villa Satta, con la nuova offerta formativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni. Un percorso esperenziale articolato in cinque corsi brevi di trenta ore ciascuno dove i partecipanti potranno imparare a dare forma alle proprie passioni, per esprimere e sperimentare liberamente i propri talenti, scoprire le proprie potenzialità e intraprendere l'esperienza di workshop ricchi e stimolanti, all'aria aperta, nella suggestiva cornice della sede sarda dell'Ied con il suo rigoglioso giardino. Full immersion di una settimana per ognuno dei cinque corsi, sia in presenza sia, per chi non potrà raggiungere l'Isola, nella modalità on-line, con focus tematici nelle aree del design, della moda, delle arti visive e della comunicazione, pensati appositamente per i giovani e basata sulla metodologia Ied. Un'importante novità del gruppo Ied che ha scelto per ora solo la sede della Sardegna per inaugurare questo nuovo progetto formativo dedicato ai giovanissimi.



In partenza nella stagione estiva (il primo appuntamento è alla fine di giugno) i workshop accompagneranno i giovani studenti Ied in un percorso che potrà spaziare dalla progettazione della camera da letto dei propri sogni nel corso dal titolo “Pimp your room!” con l’architetta Paola Riviezzo, al corso “News Room-Reporter e influencer” (entrambi da lunedì 28 giugno), uno sguardo nella stanza dove si creano le notizie guidata dal giornalista Cristiano Sanna Martini, dedicata alla scoperta del mondo del giornalismo moderno e delle fake news e di un’affascinante professione che continua a rinnovarsi fra Internet, social e new media. E ancora, “Game design” con Lara Forgione (da lunedì 30 agosto): un breve viaggio dalla progettazione alla realizzazione di un videogioco basic attraverso la programmazione visuale; “Styling pills” con Massimo Noli (da lunedì 5 luglio), fashion styling in pillole per introdurre appassionati e curiosi al mondo dell'immagine di moda e fornire le conoscenze principali per creare un piccolo portfolio social; “My Creative Experience” (sempre dal 5 luglio) coordinato da Maria Teresa Coradduzza, psicologa e psicoterapeuta, formatrice e conduttrice di gruppi attraverso la “Mindfulness psicosomatica, un'esperienza creativa ed esclusiva per chi vuole esplorare la propria unicità. I partecipanti, attraverso laboratori esperienziali, sviluppano insieme a diversi docenti le cosiddette “soft skills”, ovvero saper empatizzare con l’altro, essere flessibile, saper comunicare le proprie posizioni e pensieri, negoziare, essere leader o follower consapevole, saper trovare soluzioni con gli altri o saperle proporre al gruppo. Tutti i docenti saranno affiancati da giovani tutor, ex studenti diplomati Ied: Silvia Atzeni (Pimp your Room!), Filippo Boi (NewsRoom–Reporter e influencer; My creative experience), Alessia Greco (Styling pills) e Maurizio Carta (Game design).



«Una nuova importante iniziativa dell’Istituto europeo di design, ancora più speciale, perchè parte dalla sede di Cagliari, Villa Satta: la Junior academy, cinque workshop dedicati agli adolescenti e ai ragazzi in formula estiva che dà ai genitori l’opportunità di far sperimentare ai propri figli un’attività creativa in un ambiente protetto e all’aria aperta – spiega la direttrice dell'Ied Cagliari Monica Scanu - Interessante per i ragazzi che avranno finalmente l’opportunità di ritrovarsi fra loro, in presenza e in uno splendido contesto, non solo per avvicinarsi al mondo della creatività, ma anche per scoprire le proprie capacità organizzative e creative, per stare insieme e riprendere contatto con la vita reale e con la dimensione dell’interazione in classe, accompagnati da docenti e giovani tutor, ex studenti Ied. Un importante passo verso la normalità dopo un periodo di pandemia e di grande isolamento». Per tutti i partecipanti ai corsi Junior academy sono previsti: tutor dedicati e laboratori attrezzati con hardware e software, light lunch (pranzo) e supporto nell'eventuale ricerca di accomodation. Inoltre, Ied ha attivato un sistema di agevolazioni economiche per coloro che scelgono di frequentare i workshop estivi. Tutti gli interessati possono prenotare un colloquio di orientamento gratuito con l’advisor Ied per ricevere le informazioni relative al corso di interesse, alle eventuali agevolazioni economiche e alle modalità per procedere all’iscrizione. Per info ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla sede dell'Ied Cagliari, a Roberto Cecchinato, inviando una e-mail all'indirizzo web r.cecchinato@ied.it.