M.P. 24 giugno 2021 Il Tc Porto Torres blinda la B2 Determinante la vittoria del già promosso Tc Terranova Olbia sul campo dell’Accademia Montani per 5-1, con i romani che hanno rinunciato ai doppi



PORTO TORRES - ll Tennis club Porto Torres, con il presidente Stefano Caria, festeggia la permanenza nel campionato nazionale di serie B2 di tennis a squadre maschile senza dover passare attraverso la coda dei play-out, chiudendo il girone 3 al terzo posto con 10punti. Determinante la vittoria del già promosso Tc Terranova Olbia sul campo dell’Accademia Montani per 5-1, con i romani che hanno rinunciato ai doppi.



Si conclude cosi la prima esperienza del circolo turritano con un piazzamento insperato alla vigilia, che consentirà di programmare con serenità la prossima stagione, La squadra, ben amalgamata dal maestro nazionale Paolo Pani e dal gruppo dei dirigenti al seguito, ha conquistato tre vittorie: due “pesanti” contro l’Eur (4-2) e l’Accademia Montani (5-1) e l’ultima con il già condannato Due Ponti (5-1). L’unico rammarico è il pareggio (3-3) con il Tc Parioli, pesantemente condizionato dall’infortunio ad Alessandro Procopio che, avanti 2-0 del terzo set, si è dovuto ritirare dal singolare, senza poi poter giocare il doppio. Procopio, con Antonio Zucca e Vlad Zhuk, con la loro esperienza in tema di campionati nazionali hanno trasmesso quella sicurezza che ha consentito alla squadra di giocare in assoluta tranquillità.



Senza dimenticare il solo gettone di presenza determinante con il Montani, dell’austriaco (400 al mondo in classifica Atp) David Pilchler vincitore di singolare e doppio insieme a Procopio. Niccolò Pia, Alexander Fragasso hanno portato punti pesanti in singolare e la rivelazione in doppio di Enrico Proli hanno consentito al club turritano quel salto di qualità necessario ad affrontare una competizione a carattere nazionale.