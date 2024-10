27 giugno 2021 Cada dia: 27 giugno 1842



Alghero con i suoi 7000 abitanti fu il terzo centro della Sardegna a dar vita, nel 1804, ad un teatro permanente. Il "Teatro degli Amatori" fu fondato da un gruppo di nobili con sede in un locale al primo piano dell'ex collegio gesuitico, ceduto dall'Amministrazione comunale. Per sopravvivere ai debiti, in questa data furono costretti a vendere all´asta tutti gli arredi. Vent´anni dopo fu bandito un pubblico concorso per la realizzazione dell´attuale teatro civico.