Caretta caretta depone 98 uova ad Arborea

ARBOREA - Nella tarda serata di ieri (venerdì), una tartaruga Caretta caretta ha deposto novantotto uova nella spiaggia di Arborea, in provincia di Oristano, all'altezza della Strada 28 ovest. Si tratta di un evento di eccezionale rarità per le coste dell’Oristanese, che ha richiesto un grande impegno del Corpo forestale, impegnato nel difendere la biodiversità anche in un periodo particolarmente impegnativo per le attività antiincendio.



E' stato un abitante del posto a chiamare la Sala Operativa di Fenosu. Il Corpo forestale ha allertato i ricercatori del Centro di recupero Cres di Torregrande, intervenuti con il personale dell'Amp del Sinis e i veterinari della clinica Due Mari. Quando gli operatori sono arrivati sul posto, la tartaruga marina stava già deponendo le uova per rirendere poi il largo verso la mezzanotte alla presenza dei ricercatori, del sindaco di Arborea e di una pattuglia della Forestale della Stazione di Marrubiu che ha presidiato il nido tutta la notte.



All'alba il nido è stato riaperto dal personale del Cres di Torregrande e le novantotto uova sono state spostate in un'area più idonea in quanto la deposizione, avvenuta a pochi metri dalla battigia, non assicurava la riuscita della schiusa. Il sito, grazie anche alla collaborazione di Forestas, è stato delimitato con recinzione e copertura. La messa in sicurezza eviterà incursioni di animali e passaggio di bagnanti, dato che si trova in una spiaggia molto frequentata.