S.A. 3 luglio 2021 Il taxi non risponde la notte

Crescono malumori e abusivi Ad Alghero tra trenta addetti con rispettive licenze non si trova un accordo per la turnazione notturna da quando è ripartita la stagione turistica e il lavoro è molto aumentato durante il giorno. Il centralino non risponde dalle 2 alle 5 del mattino



ALGHERO - Da qualche tempo ad Alghero non c'è un taxi che svolga il servizio notturno. In una delle città turistiche più frequentate della Sardegna a giugno il centralino non risponde dalle 2 alle 5 del mattino.



E' cio che succede rivolgendosi ad entrambe le compagnie operative in Riviera del Corallo: Alghero Taxi e Radio Taxi Porta D'Oro. Tra trenta addetti con rispettive licenze non si trova un accordo per la turnazione notturna da quando è ripartita la stagione turistica e il lavoro è molto aumentato durante il giorno.



Purtroppo a pagarne le conseguenze sono i turisti, ma non solo. Nei giorni scorsi è capitato agli atleti del torneo Weelchair, tennis in carrozzina, che sono stati "salvati" solo dall'intervento degli Ncc (noleggio con conducente). Solo loro stanno svolgendo interventi anche di notte, oltre ai taxi abusivi che, in assenza di quelli ufficiali, si trovano a fare gli "straordinari".