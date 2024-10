Red 28 giugno 2021 Arte: Giuseppe Carta sul Lago d´Iseo Con “Germinazioni della terra”, Carta espone le sue opere nello stesso suggestivo scenario che, pochi anni fa, ha ospitato l’installazione di Christo. L’artista di Banari di fama internazionale propone da sabato un forte inno alla natura e alla vita che invita alla rinascita



BANARI – Fino a domenica 5 settembre, le opere di Giuseppe Carta saranno esposte nelle più suggestive strade e piazze di Iseo, davanti all'omonimo Lago e nella sede dell’ente espositivo “L’Arsenale”. Si tratta di un percorso emozionale tra melagrane, peperoncini, limoni, fragole, pomodori, olive e grappoli d’uva in bronzo policromo: sculture e nature morte realizzate su tela, che hanno consacrato l’artista di Banari sui sentieri dell’arte iperrealista. Lungo le strade, sul lungolago e davanti al Lago d’Iseo (nello stesso suggestivo scenario che ha visto cinque anni fa l’installazione del grande artista Christo), da sabato è esposto un corpus di oltre novanta sculture e quasi trenta dipinti realizzati dal maestro sardo di fama internazionale, che oggi si rinnova di significato anche grazie al contesto in cui verrà esposta a Iseo. Un “inno alla natura e alla vita” che rappresenta la rinascita dopo un periodo che ha segnato l’umanità intera.



«Sono certo di essere approdato in un luogo magico, tanta è la bellezza e il fascino del suo territorio e del lago. Sono lusingato nel poter esporre le mie Germinazioni ad Iseo - commenta Giuseppe Carta - Ringrazio dell’invito l'Amministrazione comunale. Le mie opere, forgiate con l'amore per la terra e la speranza, contaminano e condividono spazi comuni e sociali della città dove la poetica dell'incontro e della riflessione sono della città medesima elementi identitari. Brulicano di colore e germinano di vita le mie sculture, così come i miei dipinti, seguendo una linea ideale che lega e insegue il mito della realtà, non il mito della perfezione ma della conoscenza e della bellezza». «L’arte è coscienza di sé, rappresenta la libertà e l’espressione del proprio essere in tutte le sue più alte sfumature - aggiunge il sindaco di Iseo Marco Ghitti - Con le opere di Giuseppe Carta abbiamo voluto regalare a Iseo, ai suoi abitanti e a tutti i turisti un momento di riflessione sulla rinascita dalle nostre radici più profonde. La terra con i suoi frutti ogni volta si rinnova anche dopo le avversità, portando tutto il nutrimento alla vita stessa. Sono certo che questa mostra itinerante tra i luoghi più belli di Iseo darà un valore aggiunto al nostro paese. Ringrazio questo straordinario artista per averci scelto e incantato con le proprie sculture e con i propri dipinti».



«Tanti anni fa, vidi per la prima volta le opere di Giuseppe Carta e ne rimasi subito meravigliata - commenta Cristina De Llera, consigliere comunale di Iseo con delega alla Cultura - Iniziò a maturare in me il sogno di vedere le sue sculture nel mio paese, Iseo. Nel 2019, sono diventata consigliere comunale con delega alla cultura e iniziai a vedere quello che mi sembrava un miraggio un sogno che si sarebbe potuto realizzare. Sono sicura che Iseo sarà travolta dalla bellezza, dalla magia e dal messaggio di speranza che le opere trasmettono. “Germinazioni della Terra” è il titolo indicato per l'esposizione ed è pertanto un forte richiamo alla terra che dà vita e nutrimento materiale e spirituale per i suoi abitanti; vuole inoltre essere una sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia del pianeta. Ringrazio il maestro Giuseppe Carta per aver accettato l’invito e la Fondazione l’Arsenale per la collaborazione». Le sculture saranno visibili sul lungolago, dal porto Gabriele Rosa fino al lido dei Platani, nel giardino di Casa Panella e negli spazi esterni di Castello. L’Arsenale sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18 e nei fine settimana dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero.