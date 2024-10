video Cor 28 giugno 2021 La poesia del lunedì: Mario Luzi Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



MEDITAZIONI SOPRA UN’AURORA



Il paradiso ci elude

dispiegando

la sua trasparenza

sulla religiosa folla de’ pini.

Qua ogni vigile arbusto

indovina

quel lume volante

finché s’anneghi nell’aperto cielo.



Il docil giorno che a te

s’avvicina

non è la carezza

onde l’eternità palpa la tua fronte;

un angelo fuggitivo

ti scompiglia,

con diafana falce

lieve trascorre i tuoi bianchi roseti.



E l’eternità ti rende

la tua vita

chiusa in una schiuma

di suoni e la volubile onda del tempo

e il silenzio dei tuoi anni

di sé fanno

arpa dentro il vento

de’ cieli che ti accerchian di viaggi.



_ Mario Luzi _

