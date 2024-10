Cor 29 giugno 2021 «Auguri al primo sindaco leghista» In apertura di lavori il consigliere comunale del gruppo "Per Alghero" ha rivolto gli auguri al «primo sindaco leghista di una città importante in Sardegna». Ieri l'ufficializzazione del nuovo gruppo Psd'Az-Lega







Tanto che in occasione dell'apertura dei lavori consiliari, ritornati in presenza dopo oltre un anno di video-riunioni a causa della pandemia, il consigliere comunale del gruppo "Per Alghero", Pietro Sartore, ha rivolto ufficialmente gli auguri al «primo sindaco leghista di una città importante in Sardegna».



«Mario Conoci diventa così il portacolori del vessillo padano in Riviera del corallo». Auguri in seguito arrivati anche da Valdo Di Nolfo. Presidente del nuovo gruppo totalmente disconosciuto dal segretario cittadino dei Quattro Mori con i consiglieri nazionali, Giuliano Tavera, Tore Pintus e Massimo Carboni [ ALGHERO - Debutta in Aula ad Alghero l'annunciato gruppo Lega-Psd'Az , così - considerata anche l'ufficiale posizione della segreteria locale Sardista, tutt'altro che accondiscendente con i tre nuovi membri, Roberto Trova, Leonardo polo e Maurizio Pirisi - l'asse in seno alla massima assise cittadina si sposta considerevolmente sulla Lega di Matteo Salvini.Tanto che in occasione dell'apertura dei lavori consiliari, ritornati in presenza dopo oltre un anno di video-riunioni a causa della pandemia, il consigliere comunale del gruppo "Per Alghero", Pietro Sartore, ha rivolto ufficialmente gli auguri al «primo sindaco leghista di una città importante in Sardegna».«Mario Conoci diventa così il portacolori del vessillo padano in Riviera del corallo». Auguri in seguito arrivati anche da Valdo Di Nolfo. Presidente del nuovo gruppo totalmente disconosciuto dal segretario cittadino deicon i consiglieri nazionali, Giuliano Tavera, Tore Pintus e Massimo Carboni [ LEGGI ], confermato il consigliere Roberto Trova.