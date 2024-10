Red 29 giugno 2021 Foto-trappola per gli incivili a Calabona Le telecamere aiutano a sorprendere le persone che buttano l´immondizia dove non dovrebbero. L´attività si è concentrata in particolar modo nelle zone Calabona-Argentiera e Valverde. In arrivo pesanti sanzioni per i responsabili



ALGHERO – Continua la battaglia agli incivili da parte del comune di Alghero. Le immagini dalle telecamere del Settore Ambiente forniscono delle istantanee che la Compagnia barracellare analizza con ancora nuovi risultati. Gli incivili che gettano i rifiuti fuori da ogni regola sono stati ancora filmati.



«In arrivo per loro pesanti sanzioni» è l'annuncio da Sant'Anna. La maggior parte dei responsabili è risultata composta da residenti del centro, che godono del servizio di ritiro “porta a porta”, ma che decidono di conferire nei cassonetti di strada a servizio dei soli residenti nell’agro. Ma tra gli incivili - ricordano - c’è anche a qualche utenza non domestica, che riempie i cassonetti destinati ai residenti invece di usufruire del servizio porta a porta a loro dedicato, oltre a tutti i servizi integrativi attivati (isole itineranti, apertura giornaliera e anche domenicale dell’ecocentro comunale).



L'attività si è concentrata in particolar modo nelle zone periurbane “Calabona-Argentiera” e “Valverde”, dove insiste una batteria cassonetti in area privata. «L’Amministrazione - si legge nella nota - per soddisfare le richieste dei residenti e porre fine allo scempio sta ipotizzando le soluzioni più idonee».