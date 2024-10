A.B. 1 luglio 2021 Sennori: Giornata sportiva della donazione del sangue Domenica, allo stadio “Basilio Canu”, si rinnova l´impegno dell´Avis e del Comune. Dalle 8 alle 12.30, atleti e dirigenti del mondo dello sport si metteranno in fila davanti alle due emoteche



SENNORI - Domenica 4 luglio, lo stadio “Basilio Canu” di Sennori ospiterà la “Giornata sportiva della donazione del sangue”. L’iniziativa, nata lo scorso anno su input dell’assessore comunale Roberto Desini, è organizzata dal Comune, in collaborazione con la sezione locale dell'Avis guidata dalla presidente Maria Franca Muresu, con l'adesione delle associazioni sportive del territorio.



Dalle 8 alle 12.30, atleti e dirigenti del mondo dello sport si metteranno in fila davanti alle due emoteche fornite dall’Avis di Sennori per donare il sangue e cercare di tamponare la carenza di donazioni che nel periodo estivo, e ancora di più durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus, raggiunge i suoi picchi mettendo a rischio la vita delle molte persone che hanno necessità assoluta di trasfusioni. «Nella giornata dello scorso anno, sono state raccolte settanta sacche di sangue conseguendo un risultato eccezionale», ricorda Desini.



«In pieno spirito sportivo, quest'anno vogliamo migliorarci e il nostro obiettivo è raccogliere cento sacche di sangue. Sennori ha sempre risposto in maniera eccezionale quando è stata chiamata a esprimere la sua solidarietà. Donare il sangue è un atto di solidarietà, di civiltà e di generosità che può salvare vite umane. Chiediamo quindi a tutti gli sportivi di venire al campo Basilio Canu domenica mattina e partecipare alla Giornata sportiva della donazione del sangue. Bastano pochi minuti per fare questo piccolo gesto, dal valore enorme», conclude l'esponente della Giunta comunale.