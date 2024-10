video Cor 1 luglio 2021 Alghero in house, polemiche in aula



Contratto di servizio scaduto. Il consigliere comunale di Sinistra in Comune, Valdo Di Nolfo, chiede in aula, durante i lavori del Consiglio comunale algherese, immediate spiegazioni per i lavoratori e la città. Le sue parole durante la seduta di mercoledì