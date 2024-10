Cor 1 luglio 2021 Castelsardo issa la Bandiera Blu Con l’avvio dei servizi legati alla balneazione, è stata issata, dal Sindaco Antonio Maria Capula e dall’Assessore alle Politiche Ambientali Roberto Fiori, la Bandiera Blu 2021, sui nuovi pennoni posizionati agli ingressi delle spiagge interessate



La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.



«Ricevere la Bandiera Blu è, ancora una volta, un orgoglio per tutta la Città, un eco-label indispensabile per la crescita come località turistica – ha sottolineato il sindaco Antonio Maria Capula – frutto dell’impegno, non solo dell’Amministrazione Comunale, ma di tutte le parti coinvolte nella gestione ambientale».