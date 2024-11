Frana Punta Giglio, navigazione vietata

1/11/2024 Mezzo milione per decoro e verde. Restyling parchi e alberi in città Al via tra poco la grande operazione sulle alberate con nuove piantumazioni, potature, sistemazioni. Un programma che riguarda oltre mille alberi della città, deliberato ieri dalla Giunta e che impegna oltre 300 mila euro del pacchetto di risorse predisposte con la variazione al bilancio