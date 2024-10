Cor 3 luglio 2021 Al Tc Porto Torres ritorna la "Coppa del sorriso" Lunedì 12 luglio il via alla 14esima edizione che raggiunge quest’anno numeri da record con ben 78 partecipanti suddivisi in squadre da 6 giocatori per fasce di livello. Per tre settimane, tutte le sere a partire dalle ore 20, il circolo turritano sarà il punto di ritrovo di tutti i soci



PORTO TORRES - All’insegna dell’allegria ritorna in campo la manifestazione “La Coppa del sorriso”, il torneo a squadre riservato ai soci del Tennis Club Porto Torres. Lunedì 12 luglio il via alla 14esima edizione che raggiunge quest’anno numeri da record con ben 78 partecipanti suddivisi in squadre da 6 giocatori per fasce di livello.



Per tre settimane, tutte le sere a partire dalle ore 20, il circolo turritano sarà il punto di ritrovo di tutti i soci e degli appassionati del tennis. Si tratta di un torneo articolato in modo originale e messo a punto dallo staff del Tc Porto Torres: le squadre vengono infatti formulate tramite un’asta giocatori, dove partecipano gli otto tennisti di livello più alto con un budget di crediti a loro disposizione per la scelta degli altri giocatori.



Alla conclusione della finale sono previste le premiazioni del torneo con la consegna alle targhe riconosciute alla squadra vincitrice. Tredici le squadre in gioco, ciascuna con il rispettivo capitano che si cimenteranno nelle gare sui campi di via delle Vigne: divertimento assicurato come già accaduto nelle precedenti edizioni.