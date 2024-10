Cor 3 luglio 2021 Crisi ad Alghero, FdI scompare Sempre più in bilico la situazione all´interno di Fratelli d´Italia e incerta sulle sorti del rimpasto di maggioranza. Il partito di Giorgia Meloni, dopo la diaspora interna, rischia di scomparire dal consiglio comunale se non dovessero cambiare gli equilibri



Nella foto: Marco Di Gangi e Christian Mulas ALGHERO - Il "gelo" tra l'unico consigliere comunale (Mulas) e l'assessore di riferimento (Di Gangi) durante le ultime riunioni di Consiglio racconta e conferma di una situazione estremamente delicata. Fratelli d'Italia, dopo la diaspora interna ed il commissariamento del circolo LEGGI ], rischia perfino di scomparire dal consiglio comunale di Alghero se non dovessero cambiare gli equilibri interni.Manca ancora l'ufficialità, ma tutte le indiscrezioni che con sempre maggior forza circolano in Comune, portano all'addio di Christian Mulas dal partito di Giorgia Meloni. Così, dopo l'ufficializzazione del nuovo gruppo Psd'Az-Lega e le polemiche scaturite all'interno dei Sardisti [ LEGGI ], un nuovo scossone potrebbe cambiare la geografia politica dei banchi della maggioranza all'interno dell'aula consiliare.Difficile capire quale possa essere l'approdo finale di Christian Mulas, sarebbero numerose, infatti, le trattative aperte con altri gruppi, su progetti di più ampio respiro. Un grattacapo in più per il sindaco Mario Conoci, alle prese con una difficile fase di verifica - ancora una volta sollecitata da Forza Italia [ LEGGI ] - che continua a minare i rapporti interni alla coalizione.Nella foto: Marco Di Gangi e Christian Mulas