S.A. 3 luglio 2021 Pasticcio Ats al Mariotti: code, malori e proteste Ieri e oggi due donne si sono sentite male e hanno accusato un malore. L´attesa stamane era di circa cinque ore. Cresce la protesta dopo la scellerata decisione dell´Ats di depotenziare il centro vaccini di Alghero con le chiusure pomeridiane



ALGHERO - Peggiora ogni giorno la situazione nell'hub vaccini al Mariotti. Crescono le ore di attesa, il caldo e le proteste tra le persone. Tra loro ci sono anche i volontari e gli operatori sanitari che a microfoni spenti lamentano un disagio nei turni e nelle risorse umane a disposizione. Fino a qualche giorno fa erano stati messi nella condizione di lavorare nel migliore dei modi e lo avevano fatto: una macchina organizzativa perfetta e apprezzata da tutta la cittadinanza.



Evidentemente all'Ats la pensano diversamente e ciò che funziona correttamente è meglio cambiarlo: così è arrivata qualche giorno fa la decisione scellerata di depotenziare il centro e chiuderlo nel pomeriggio. Il resto è cronaca: centinaia di uomini e donne, in particolare anziani, che aspettano fino a 5 ore (stamattina) la propria dose di vaccino sotto il sole caldo di luglio.



E a poco servono le sedie messe a disposizione (ma non sufficienti per tutti), il tendone non abbastanza ampio e le tante bottiglie di acqua che con la consueta gentilezza e disponibilità distruiscono i volontari e il personale sanitario. Ieri e oggi due donne si sono sentite male e hanno accusato un malore svenendo tra la gente in coda. Un segnale che non fa bene nell'annunciata corsa verso la vaccinazione di tutti i sardi entro l'estate.