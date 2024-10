S.A. 5 luglio 2021 Variante Delta, test a tappeto in città turistiche 21 nuovi casi Covid e nessun decesso nell´ultimo bollettivo. Il tasso di positività sale all´1,5%. Scatta il piano della Regione, via libera alla delibera di Giunta per inteensioficare i controlli agli sbarchi



CAGLIARI - Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 21 nuovi casi Covid e nessun decesso. In totale sono stati eseguiti 1.393.892 tamponi, con un incremento di 1.331 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale all'1,5%.



Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (+1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.488 (+6) i guariti. Sul territorio, dei 57.300 casi positivi complessivamente accertati, 15.019 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.703 nel Sud Sardegna, 5.168 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.431 (+14) a Sassari.



Intanto l'Ats Sardegna è pronta a intervenire nelle città turistiche ad intensificare i controlli per la minaccia della variante Delta. Già firmata la delibera di Giunta con il via libera dell'assessore della Sanità Mario Nieddu: saranno messi a disposizione dall'azienda sanitaria decine di migliaia di tamponi in tutta l'Isola. In base all'ultimo rapporto dell'Iss e del ministero della Salute, la Sardegna con il 66,7% è seconda in Italia dopo il Friuli Venezia Giulia per incidenza della variante ex indiana.