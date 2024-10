S.A. 5 luglio 2021 Tour Academy fa tappa ad Alghero Alghero, Livigno, Rimini e Fregene sono solo alcune delle mete protagoniste di questo viaggio all’insegna di benessere e meditazione. Appuntamento il 18 luglio in Riviera del Corallo Sì”.



ALGHERO - Al via lo Yoga Academy Summer Tour. Si tratta di un tour estivo che toccherà 5 città italiane da Nord a Sud e permetterà alla community di appassionati allo yoga di praticare insieme a Denise Dellagiacoma, fondatrice dell’Academy, immersi nella natura con l’anima e con il corpo.



Il 18 Luglio la manifestazione avrà inizio ad Alghero e terminerà l'11 settembre dopo cinque tappe in tutta Italia. L'appuntamento in Riviera del Corallo sarà al Maden e i posti disponibili sono 80.



«Dopo questo anno e mezzo di restrizioni in cui siamo rimasti chiusi in casa e ci siamo sentiti dire tanti no, è arrivato il momento di

regalarci sorrisi, emozioni e occasioni. In questo momento più che mai, è molto importante dire di sì. Dirlo subito. Ecco perché ho deciso che il mantra di questo Summer Tour 2021 dovesse essere “Dire di Sì”. Sarà questa la parola chiave dell’estate, il mantra delle pratiche

che faremo insieme, danzando con il sole in tutte le 5 date di questo speciale viaggio. Ci dedicheremo a noi stessi, srotolando il tappetino al tramonto o all’alba» dichiara Denise Dellagiacoma, fondatrice dell’Academy.