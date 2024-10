Cor 5 luglio 2021 Il Carlos V è Smy Hotels La splendida struttura sul lungomare algherese entra a far parte del portfolio della catena alberghiera spagnola. E´ la seconda in Sardegna dopo Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana



ALGHERO - Si chiama Smy Carlos V Alghero il primo hotel 5 stelle di Smy Hotels. La splendida struttura sul lungomare algherese entra a far parte del portfolio della catena alberghiera spagnola. Dopo il primo hotel della catena in Portogallo – lo Smy Lisboa, che aprirà il 1° agosto – il gruppo creato da Ovidio Andrés, fondatore anche di Logitravel, prosegue nella sua politica di espansione e aumenta l’offerta alberghiera in Italia, con sette strutture nella penisola di cui due in Sardegna (l’altra è Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana, aperta la scorsa settimana). La società con sede a Maiorca sta anche trattando l’ingresso di nuove strutture che saranno annunciate a breve, incluso destinazioni chiave come Roma. «L’Italia oggi offre molte opportunità per noi che vogliamo crescere e affermarci come operatori specializzati nella gestione, senza hotel di proprietà – commenta Ovidio Andrés, fondatore di Smy Hotels – Siamo certi che nel breve termine continueremo ad aumentare la nostra offerta in Italia e, naturalmente, in altri paesi chiave del Mediterraneo e isole».