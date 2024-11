9 luglio 2021 Cada dia: 09 luglio 1914



L´ospedale marino fu reso funzionante a partire dall’estate del 1914 ed intitolato “Regina Margherita”. In quegli anni si registrò una media di ricoveri di circa 500 bambini all´anno che, a seconda dei casi e se le loro condizioni di salute lo permettevano, venivano trasportati ogni giorno sul litorale nei pressi della chiesa di San Giovanni, dove furono allestite delle tende per la cura elioterapica. A mos veure, a demà L´ospedale marino fu reso funzionante a partire dall’estate del 1914 ed intitolato “Regina Margherita”. In quegli anni si registrò una media di ricoveri di circa 500 bambini all´anno che, a seconda dei casi e se le loro condizioni di salute lo permettevano, venivano trasportati ogni giorno sul litorale nei pressi della chiesa di San Giovanni, dove furono allestite delle tende per la cura elioterapica. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat