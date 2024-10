Cor 6 luglio 2021 Memorial Giulia Toni: finale tutta algherese All´Open Rodeo di tennis disputato sui campi di Stintino la vittoria è andata alla 22enne Elisa Patta (2.6 tesserata per la Torres) su Anastasia Ogno (3.2 del Tc Alghero)



ALGHERO - Finale tutta algherese nella prima edizione del “Memorial Giulia Toni” l'Open Rodeo di tennis disputato sui campi di Stintino. Nel singolare femminile, la vittoria è andata alla 22enne Elisa Patta (2.6 tesserata per la Torres) su Anastasia Ogno (3.2 del Tc Alghero), quattro anni più giovane, per 5-4 5-3. La giovane Ogno continua a raccogliere punti importanti per il salto di categoria.



Nella foto: Anastasia Ogno ed Elisa Patta