G.P. 7 luglio 2021 Donne magiche in Sardegna: presentazione a Villa Mosca Donne magiche in Sardegna, la strega e la bandita: Alessandra Derriu e Emma Fenu presenteranno i loro ultimi lavori: giovedì 8 luglio alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Mosca



ALGHERO – Domani (giovedì) 8 luglio alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Mosca, Alessandra Derriu e Emma Fenu presenteranno i loro ultimi lavori: L’ eredità di Angela e Le spose della luna. Dopo il successo degli anni passati, l'associazione “Cultura al Femminile propone la seconda edizione dell’evento “Donne magiche in Sardegna” in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Alghero e con il Patrocinio del Comune di Alghero.



Nel corso della serata la professoressa Marisa Castellini accompagnerà le autrici nel racconto della storia della nostra Isola, della magia e superstizione, religiosità e devozione, prendendo spunto dalle loro pubblicazioni “L’eredità di Angela. Magia e stregoneria in Sardegna ” Nemapress Edizioni, e “Le Spose della Luna”, Officina Milena Edizioni.



Il romanzo di Emma Fenu è ambientato nel cuore della Sardegna nel 1911 e ispirato alla vicenda della bandita Paska Devaddis, di Orgosolo che dopo essere stata falsamente accusata di omicidio, scappò sui monti per sfuggire alla giustizia. Il viaggio nelle tradizioni e credenze antiche prosegue nel testo di Alessandra Derriu con la storia di Angela, una donna processata nel 1900 dal Tribunale di Nuoro, per truffa ed uso del gioco della carte. Una vicenda giudiziaria e umana che racconta di un tesoro di credenze e devozioni trasmesse per secoli.



Nella foto: le scrittrici Alessandra Derriu e Emma Fenu