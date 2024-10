S.A. 7 luglio 2021 Primo soccorso pediatrico, successo ad Alghero Purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti Covid, si è potuto consentire l´accesso ai locali del Liceo Scientifico solo a 65 persone registrate a fronte delle circa 100 richieste.A breve altro corso



ALGHERO - Sabato 3 Luglio si è svolto presso i locali del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero il primo degli incontri programmati per quanto riguarda il Primo Soccorso Pediatrico. Purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti Covid, si è potuto consentire l'accesso ai locali del Liceo Scientifico solo a 65 persone registrate a fronte delle circa 100 richieste. Considerato il grandissimo interesse riscontrato per l'argomento, l'Associazione Oltre il Cuore ritiene indispensabile programmare a breve un altro corso e calendarizzare un appuntamento con cadenza almeno annuale, confermando la scelta di dare la più ampia diffusione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore, le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e la posizione laterale di sicurezza, sia in età adulta che pediatrica.



Il corso è stato organizzato dall'Associazione Oltre il Cuore ODV, con il patrocinio del Comune di Alghero, in collaborazione con il Liceo Scientifico di Alghero. "Al prof. Mario Peretto, preside del Liceo, vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione per per la cortese ospitalità, il costante sostegno e supporto e per la disponibilità dimostrata", sottolinea l'Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris.

L'Associazione Oltre il Cuore ringrazia l'Amministrazione Comunale di Alghero, per aver concesso il Patrocinio e messo a completa disposizione i suoi esperti e gentili funzionari come il Dott. Paolo Bellotti e per aver presenziato e partecipato attivamente a tutta la giornata. Ringraziamenti, inoltre, per Filomena Cappiello e Mauro Ledda dell' Ufficio Politiche Familiari e Alghero Family per i preziosi consigli, il continuo supporto e per il sostegno in tutta la fase organizzativa.



Le lezioni si sono svolte in due fasi; una parte teorica al mattino (9.30 - 13.30) dove gli Istruttori si sono alternati con le relazioni teoriche incentrate sui vari argomenti (Prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica, Rianimazione Cardio Polmonare e Respiratoria, disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, traumi, fratture e lussazioni in età pediatrica, ustioni, morte in culla e utilizzo del seggiolino in auto, igiene orale della donna in gravidanza e prime cure orali del neonato); una parte pratica nel pomeriggio (15.30- 19.00) con addestramento sui manichini bambino e lattante alla quale i " discenti" hanno partecipato con grande interesse, serietà ed applicazione.

Oltre il Cuore ha assunto l'impegno per settembre di formare un gruppo di Docenti e personale Ata del Liceo Scientifico con un corso BLSD certificato esattamente come si è già fatto a maggio per l'Istituto Tecnico di via Diaz.



Nella foto: i partecipanti al corso