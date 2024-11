G.P. 8 luglio 2021 Trent'anni del CRS4: eccellenza Sardegna Il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna celebra i suoi primi trent’anni: leader nel mondo nei settori della ricerca e dell’alta tecnologia al servizio delle persone, per rendere migliore la vita di tutti. Gli auguri del Presidente della Regione Christian Solinas



CAGLIARI – Il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna celebra i suoi primi trent’anni: leader nel mondo nei settori della ricerca e dell’alta tecnologia al servizio delle persone, per rendere migliore la vita di tutti. Una centralità fondamentale nei processi di vita che fonda la propria crescita e competitività sul sapere e sull’innovazione. Nasce da qui il valore e l'importanza della cosiddetta ‘terza missione’ della ricerca, che riguarda da vicino anche le realtà come il CRS4, chiamate ad assumere un nuovo fondamentale obiettivo accanto a quelli tradizionali dell’alta formazione e della ricerca scientifica: il dialogo con la società.



Rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro all’Amministratore e a tutto il CRS4 per i “primi 30 anni” di missione, il Presidente Solinas ha confermato il pieno sostegno e l’apprezzamento per il grande lavoro svolto in termini di sviluppo scientifico e tecnologico a livello regionale, nazionale e internazionale. «Sono certo che gli anni a venire proseguiranno nel solco di una tecnologia sempre più all’avanguardia e sempre più vicina alle persone e al valore sacro della vita e della dignità umana», ha affermato il Presidente Solinas.



Sono le parole con cui il Presidente ha voluto rivolgere un saluto e un augurio all’Amministratore Unico Giacomo Cao, che un anno fa ha raccolto un testimone di grande importanza e prestigio alla guida del Centro di ricerca. Ha inoltre evidenziato l'importanza e la centralità della ricerca dal punto di vista economico, sociale e politico. Ha ricordato la storia che ha portato alla creazione del Crs4 e l’impegno profuso dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso dall’allora presidente Mario Melis che intravvide la necessità di tracciare le strategie per un nuovo modello di sviluppo alternativo all’industria, entrata in crisi in quel periodo soprattutto nella tradizionale declinazione del settore estrattivo-minerario. Oggi il CRS4 si distingue in vari campi, dalle Bioscienze alle Tecnologie Digitali per l’Aerospazio, ai Sistemi Informativi Geografici alle Tecnologie e agli ambienti intelligenti e ha inoltre elaborato sistemi di informatica quantistica finalizzati alla sicurezza informatica e alla soluzione di problemi computazionali molto complessi che impiegherebbero tempi improponibili anche per i supercomputer più avanzati al momento sul mercato.



Nella foto: il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna