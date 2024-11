Cor 9 luglio 2021 In viaggio di nozze muore a Cala Sabina Tragedia a Golfo Aranci. Un 34enne in viaggio di nozze con la moglie si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, probabilmente si è trattato di un ictus



GOLFO ARANCI - Tragedia sulla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci. Un 34enne in viaggio di nozze con la moglie si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. Al momento del malore, diversi i bagnanti che sono intervenuti per soccorrere l’uomo, tra cui due infermiere. Subito dopo sono arrivati i membri della Guardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 nel tentativo di rianimarlo. Sul posto anche l’elisoccorso. Nonostante l’intervento tempestivo d medici e soccorritori però, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, probabilmente si è trattato di un ictus. Il magistrato della Procura di Tempio Pausania ha così disposto la restituzione della salma ai familiari.