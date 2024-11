Cor 9 luglio 2021 Calcio e Geopolitica a Villa Mosca Il calcio muove interessi, fa battere i cuori, è più diffuso delle principali religioni monoteistiche e della democrazia liberale. I telespettatori complessivi degli ultimi Mondiali sono stati 3,572 miliardi, più della metà della popolazione mondiale di età pari o superiore a quattro anni



ALGHERO - L’argomento sarà approfondito oggi, venerdì 9 luglio alle 20.45 a Villa Mosca con Narcís Pallarès-Domènech, uno degli autori del volume “Calcio&Geopolitica. L’incontro, introdotto dai saluti di Vittorio Nonis - Libreria Il LabirintoMondadori, sarà moderato dal giornalista sportivo Marco Giordo, che dialogherà con Narcís Pallarès per analizzare i fondamenti sociali, antropologici di questo sport, indagando le fratture di classe e religione che ad esso si sovrappongono, il ruolo che riveste nei fenomeni di nazionalizzazione delle masse e nascita degli Stati, gli intrecci con la geopolitica e la globalizzazione.



Da Guam al Nagorno Karabakh, dall’Abcazia al Punjab, dall’Ossezia alla Groenlandia, dalla Catalogna al Kurdistan, la geografia del calcio si disegna a partire da gasdotti, fonti energetiche, accessi al mare, esprimendo identità e narrazioni che mobilitano le masse. La dimensione politica è restituita attraverso il racconto calcistico, la ricostruzione del “gol del secolo”, della “partita della morte”, delle imprese di Maradona e Pelè, dagli ultras ai diritti televisivi, dalla finanziarizzazione del calcio al ruolo di Cina, USA, Russia, Paesi del Golfo. Attraverso una lettura multidisciplinare, che spazia dalla scienza politica all’antropologia, da Carl Schmitt a René Girard, “Calcio&Geopolitica” attraversa lo spazio e il tempo per rivelare connessioni inaspettate e racconti emozionanti. Perché il calcio è molto più di un gioco.



E ancora calcio, quello che fa battere i cuori dei tifosi, nel racconto di Luca Telese “Cuori Campioni”, dove l’autore ripercorre insieme ad Elias Vacca la passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l’incredibile anno dello scudetto. Anche questo incontro si terrà nel prestigioso scenario di Villa Mosca, sabato 10 luglio alle 20.45. L’accesso alle serate è su prenotazione e i posti saranno numerati. Si raccomanda l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione delle mani. Per prenotare è possibile chiamare al tel.079980496 o mandare una mail a labirintoalghero@gmail.com.