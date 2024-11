video G.P. 13 luglio 2021 Donne magiche in Sardegna: Derriu e Fenu



Seconda edizione dell'evento "Donne magiche in Sardegna, la strega e la bandita" a Villa Mosca ad Alghero. Intervista a Marisa Castellini, presidente dell'Università delle tre età di Alghero che ha presentato la serata e alle due studiose e scrittrici: Alessandra Derriu ha dialogato con il pubblico del suo ultimo lavoro, "L'eredità di Angela. Magia e stregoneria in Sardegna" Nemapress Edizioni, e Emma fenu ha raccontato la storia della bandita Paska Devaddis, protagonista del suo libro "Le Spose della Luna", Officina Milena Edizioni