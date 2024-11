Cor 9 luglio 2021 Erp, giovani e uffici: Mulas segnala In occasione dell´ultima riunione di consiglio comunale Christian Mulas ha segnalato alcune gravi situazioni sul fronte dell´edilizia residenziale pubblica, sul disagio giovani e l´ufficio di stato civile



ALGHERO - «Degrado, distacco di intonaco, infiltrazioni: tutto questo crea un grande disagio alle famiglie che ci abitano. La situazione risulta aggravata dal fatto che in tanti nuclei familiari ci sono anche anziani e disabili con patologie gravi. Non è possibile aspettare oltre per intervenire». Lo ha detto in occasione dell'ultima riunione di consiglio comunale Christian Mulas, annunciando a proposito una interrogazione urgente.



Altro tema affrontato quello dei giovani: «Dalla recenti cronache giudiziarie e dalle indicazioni di coloro che sono chiamati ad occuparsene giungono segnali altamente preoccupati sul crescente disagio giovanile che troppo spesso, purtroppo, sfocia in atti di violenza. I quotidiani riportano numerose vicende che evidenziano il problema del disagio giovanile, che preoccupano e fanno emergere in modo preoccupante il numero crescente di reati e aggressioni consumati da minorenni e giovani che creano un clima di tensione nell’opinione pubblica e fanno scadere l’immagine della destinazione turistica». Sul tema Mulas ha chiesto che venga convocata una commissione servizi sociali urgente.



Infine la segnalazione sulla situazione drammatica dell’ufficio di Stato Civile di Alghero. Ad oggi l’ufficio è formato solo da due ufficiali per delega ed un funzionario da tempo in aspettativa: «Questo servizio si trova a dover fronteggiare una situazione di costante emergenza senza avere punti di riferimento» ha tuonato Christian Mulas che ha chiesto un immediato intervento anche considerando la gran mole di lavoro arretrato.