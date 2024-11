Cor 11 luglio 2021 La 60^ Alghero Scala Piccada verso lo start La gara dell’Automobile Club Sassari che dal 16 al 18 luglio sarà il round sardo del Campionato Italiano Velocità Montagna con validità TIVM Centro chiuderà le iscrizioni lunedì 12 luglio. Le convenzioni per i trasporti navali sono considerate ottima risorsa e numerose già le adesioni. Strade interessate nel week end chiuse dalle 6. Giovedì 15 la presentazione presso l’AC Sassarese



ALGHERO - La 60 ^ Alghero - Scala Piccada procede spedita verso la data di svolgimento dal 16 al 18 luglio, week end nel quale la gara organizzata dall’Automobile Club Sassari emetterà i verdetti del 6° round del Campionato Italiano Velocità Montagna e TIVM centro. Numerose ed in aumento le adesioni già pervenute e che è possibile inviare fino a lunedì 12 luglio alle ore 24. Giovedì 15 luglio il Presidente dell’Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, unitamente al Sindaco di Alghero Mario Conoci, i rappresentanti della Regione Sardegna con il Presidente del Consiglio Michele Pais e l’Assessore allo Sport Andrea Biancareddu, i rappresentanti della Fondazione Alghero ed il Direttore di Gara Roberto Bufalino, con altri importanti partner pubblici e privati dell’evento, presenteranno l’edizione 2021 della prova sarda del CIVM.



La conferenza si svolgerà nella accogliente sala “Franco di Suni” dell’AC Sassarese. Durante la conferenza saranno illustrati tutti i particolari tecnici e sportivi dell’evento algherese, che avrà un’imponente copertura mediatica, garantita da ACI Sport attraverso la produzione televisiva che prevede anche la diretta streaming ed il live su ACI Sport TV (228 Sky), delle fasi più eclatanti.

Saranno limitate al massimo le modifiche all’ordinaria viabilità, ma nel rispetto della sicurezza e per motivi di prevenzione legati al particolare periodo, la strada SS292 è chiusa dal km. 0+600 sino al km. 11+000 con decreto prefettizio, nel tratto interessato dalla competizione sarà chiusa dalle ore 6 della mattina, fino al completamento della manifestazione nei giorni di sabato e domenica.



Lo scorso anno vittoria per il pluri campione italiano ed europeo Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek, che ha preceduto sul traguardo Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek e Diego Degasperi anche lui su Osella FA 30. Tre giorni di grande sport saranno quelli della 60^ Alghero - Scala Piccada, con le operazioni preliminari previste per venerdì 16 luglio, sabato le ricognizioni del tracciato sui 5,100 Km della SS 292, con partenza alle porte di Alghero. Domenica la competizione su due salite di gara, con diretta TV e streaming.