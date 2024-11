Cor 11 luglio 2021 Jazz & Classica con flauto e arpa “Musica sull’acqua” con flauto e arpa. A Stintino il concerto di Annamaria Carroni e Laura Meloni al Museo della Tonnara. Una serata che esalta l’arte musicale in ogni sua forma, dalle variazioni virtuose sulle arie d’opera ai ritmi esaltanti della danza



STINTINO - Riprendono lunedì 12 luglio, gli eventi di Stintino Jazz&Classica 2021. Nella sala conferenze del Museo della Tonnara, alle 21, l’inedito duo LABohème presenta “Musica sull’acqua”, concerto per flauto e arpa con Annamaria Carroni e Laura Meloni: una serata che esalta l’arte musicale in ogni sua forma, dalle variazioni virtuose sulle arie d’opera ai ritmi esaltanti della danza. Il programma prevede brani di Rossini, Chopin, Donizetti, Genin, Andrès, Tchaikovsky.



Annamaria Carroni, diplomata in Flauto al Conservatorio di Sassari, si perfeziona a Parigi e Helsinki. Collabora con l’Orchestra dell’Ente Concerti “De Carolis” per la stagione lirica sassarese, oltre che con diverse formazioni cameristiche. Dal 2014 cura l’organizzazione dei seminari di Musica d’insieme e il cartellone di Stintino Jazz&Classica. È docente di Flauto.



Laura Meloni è diplomata con menzione d’onore in Arpa al Conservatorio di Sassari e ha seguito masterclass con importanti Maestri. Nonostante la giovane età, ha al suo attivo numerose partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali e vanta un primo premio al Concorso Amigdala nel 2017 e il terzo premio nel 2015 al Concorso Riviera della Versilia. Collabora con l’Orchestra dell’Ente Concerti di Sassari. L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento posti.