Cor 12 luglio 2021 Il caso: Ribalta nazionale per Punta Giglio Alghero e Punta Giglio catapultate sulla stampa nazionale per il discusso intervento sull´ex Batteria militare sulla falesia, nel cuore del Parco di Porto Conte. Un articolo a firma di Mario Tozzi riaccende le polemiche, in realtà mai sopite.



ALGHERO - Ribalta nazionale per Alghero, il Parco regionale naturale di Porto Conte con Punta Giglio. Su La Stampa, un articolo a firma di Mario Tozzi, noto geologo, divulgatore scientifico e autore televisivo accende i riflettori sull'intervento in corso di realizzazione sull'ex Batteria militare sulla falesia di Punta Giglio, nel cuore del Parco regionale naturale, zona protetta e sulla carta altamente vincolata perchè a protezione assoluta, già inserita tra i siti d'interesse comunitario.



«Resort di lusso a picco sul mare l'ultimo ecomostro all'italiana» titola il giornale che racconta con dovizia di particolari l’esclusività della zona interessata dalla realizzazione del "Rifugio di Mare", in rapporto al capitale naturale, alla base dello sviluppo sostenibile e degli indirizzi internazionali ed europei già previsti in Agenda 2030. Ma in questo paese - scrive Tozzi - siamo vittime dei predatori di futuro. «E Punta Giglio è un pessimo esempio di rapporto con ambiente e comunità locali».



Apriti cielo. «Il titolo, stante la sua indubbia portata suggestiva, avrebbe dovuto stimolare anche il dovere di controllo da parte del Direttore responsabile circa l'esattezza e la fondatezza di quanto pubblicato». A non prenderla per niente bene, è il Quinto Elemento Società Cooperativa che tramite i propri legali ha inviato una articolata richiesta di immediata rettifica, con riserva di azione risarcitoria. «Spiace doverlo rilevare, ma di pessimo, e altamente, vi è solo l'articolo in contestazione. Appare infatti sconcertante come l'autore del pezzo abbia inteso propalare affermazioni che nulla hanno a vedere con il diritto-dovere di informare» si legge nella dura lettera indirizzata anche all'editore.