Cor 12 luglio 2021 Porto Torres: a spasso con marijuana In arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 47enne disoccupato e pregiudicato. Portava nello zainetto 475 grammi di “marijuana”. L´intervento dei carabinieri



PORTO TORRES - Nella notte di sabato scorso, a Porto Torres, i militari

dell’aliquota radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione ai

fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 47enne disoccupato e pregiudicato. Mentre camminava a piedi con fare sospetto, alla vista della pattuglia l'uomo ha tentato di disfarsi di uno zainetto. Prontamente recuperato è risultato contenere 475 grammi di “marijuana”. L’udienza di convalida celebrata nella mattinata odierna si è conclusa con la misura dell’obbligo di dimora nel comune, in attesa di giudizio.