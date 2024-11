S.A. 13 luglio 2021 Donna incastrata nell´abitacolo Scontro tra una Bmw e una Lancia Y questa mattina ad Alghero. La passeggera della seconda vettura è rimasta incastrata nell´abitacolo. La causa del sionistro sarebbe una mancata precedenza



ALGHERO - Incidente questa mattina alla periferia di Alghero. Secondo una prima ricostruzione un uomo alla guida di una Bmw bianca non avrebbe rispettato lo stop all'incrocio di via Emilia (nella foto), centrando in pieno una Lancia Y che percorreva via Liguria direzione Lido. L'urto è stato violento e la seconda vettura è finita sugli alberi al lato della carreggiata. La passeggera della Lancia Y è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco del Distaccamento di via Napoli. Sul posto è intervenuta l'ambulanza per prestare i primi soccorsi. I rilievi sono stati svolti dai vigili urbani.