13 luglio 2021 Confidi: 8mln per le aziende sassaresi Otto milioni di euro di credito per mettere Ko il Covid. Le imprese sassaresi credono nella ripresa e nello sviluppo. Cresce l'attività del consorzio fidi Finart, promosso da Confartigianato Sassari



SASSARI - La crisi pandemica non ha scalfito la voglia delle imprese sassaresi di mettersi in gioco e di voler investire per crescere e svilupparsi. Lo dimostrano gli oltre 8 milioni di euro che Confidi Finart, il Consorzio Fidi promosso da Confartigianato Imprese Sassari, nello scorso anno, ha permesso di far arrivare alle aziende artigiane, e non solo, di tutta la provincia.



Con circa 750 imprese socie in tutto il territorio del nord ovest

della Sardegna, e più di 136mila euro di risultato d’esercizio, la

struttura creditizia dell’Associazione degli Imprenditori Artigiani,

guidata l’imprenditore sassarese Marco Rau, ha chiuso e approvato il

bilancio 2020, supportando le aziende nell’accesso al credito e

assistendole anche nella ricerca del giusto finanziamento.



Dal bilancio, presentato all’Assemblea dei soci, emerge anche come per

il Consorzio Fidi Artigiano si apra una nuova stagione di crescita.

Infatti la struttura ha istruito 93 pratiche di finanziamento,

maturato un totale di nuovi affidamenti deliberati pari a 663mila

euro, per un totale garantito di 306mila euro e pratiche di rinnovo

degli affidamenti a breve termine per circa 1 milione di euro, per un

totale garantito di oltre 545mila.



«Anche nel bel mezzo di una crisi – commenta Marco Rau, imprenditore e

presidente del Consiglio di Amministrazione di Finart – il nostro

Confidi ha dato prova di essere solido e radicato nella realtà

imprenditoriale del nord Sardegna. E’ molto confortante, in mezzo a

una crisi profonda, vedere i segnali di vitalità, intelligenza e

innovazione, che sono indice della capacità di accettare le difficili

sfide di questa stagione».



«Lavoriamo quotidianamente per favorire l’accesso al credito alle migliori condizioni possibili alle micro e piccole aziende del territorio – continua Rau – questo è da sempre uno dei principali obiettivi della nostra struttura. Ed è con questo scopo che siamo al fianco degli imprenditori che hanno la necessità di rapportarsi con il sistema bancario per ottenere linee di credito agevolate con strumenti operativi garantiti, affidabili, efficaci e dinamici». E’ il supporto concreto verso le attività, Finart lo ha dato attraverso un plafond sulle garanzie agevolate di 500.000 euro per le Imprese del Nord Sardegna con l’obiettivo di facilitarle nell’ottenimento di liquidità, per fare fronte alle urgenze immediate correlate alle quotidiane esigenze aziendali.



Nella fotoi: Marco Rau