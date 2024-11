S.A. 13 luglio 2021 Via a concorsi per 143 posti comunali a Cagliari Tra luglio e agosto le prove preselettive. Sono 12mila le domande presentate. Entro l´anno la conclusione delle prove scritte



CAGLIARI - 143 nuovi posti di lavoro al Comune di Cagliari. Dopo una pausa legata alla pandemia ripartono i concorsi banditi a gennaio 2020 e a cui hanno risposto in 12mila.



Le posizioni sono: vigili urbani (35 posti), geometri e periti edili (30 posti), istruttori amministrativo-contabile (61 posti) e istruttori informatici (9 posti), collaboratori tecnico-professionali (2 posti) e collaboratori amministrativi informatici (6 posti).



Tra luglio e agosto si svolgeranno le prove preselettive da dividere in 3 sessioni giornaliere, così da ambire entro fine anno alla conclusione degli scritti. Le assunzioni potrebbero superare le 200 unità dopo i nuovi pensionamenti in programma nei vari settori.