Tre clarinetti per Stintino Classica

STINTINO - Un trio di clarinetti per la seconda matinée di Stintino Jazz&Classica: giovedì 15 luglio, alle 12, nella sala conferenze del Museo della Tonnara spazio allo Stadler Trio composto da Raffaele Della Porta, Elena Ibba e Cristiana Nuvoli. I tre musicisti, concertisti e docenti, eseguiranno un programma con musiche di Bach, Haendel, Mozart e Beethoven.



Il progetto dello Stadler Trio unisce le differenti competenze specialistiche dei suoi componenti e promuove la divulgazione della musica e del clarinetto, in particolare quella mozartiana.

Raffaele Della Porta si diploma all’Istituto musicale “Bellini” di Catania e si perfeziona alla Scatola sonora di Roma e al Conservatorio della Svizzera italiana.



Cristiana Nuvoli, diplomata al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, studia in seguito con, tra gli altri, Calogero Palermo e Roberto Scalabrin. Elena Ibba si diploma a Sassari e ha frequentato corsi di perfezionamento con Andrew Marriner e Karel Dohnal. L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.