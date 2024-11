S.A. 15 luglio 2021 Cade con la moto, muore 42enne di Sorso Daniele Murtas è morto questa mattina intorno alle 5,30 in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 90, Castelsardo-Santa Teresa Gallura



CASTELSARDO - Un motociclista è stato trovato morto questa mattina sulla strada provinciale 90 per Trinità D'Agultu. Si tratta di Daniele Murtas 42 anni, residente a Sorso.



La segnalazione è partita intorno alle 5 da un'automobilista. Non si conoscono le cause dell'incidente. L'uomo viaggiava da solo in sella alla sua Bmw1200, e per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo in cunetta.



La salma è già stata restituita ai familiari. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Valledoria.



Foto d'archivio