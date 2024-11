video Cor 15 luglio 2021 Ruspe, alghe, fetori: polemiche ad Alghero Polemiche infuocate tra residenti esausti e turisti stupefatti. Contestati i lavori di rimozione della posidonia in fase di svolgimento in pena estate a San Giovanni: odori nauseabondi. Anche il consigliere Sartore attacca: «pazzesco». Le immagini



ALGHERO - Ancora grossi problemi sulla costa algherese con la gestione della posidonia spiaggiata. Al via i lavori di rimozione di parte della posidonia presente nel primo tratto di arenile urbano a San Giovanni. Si tratta di un'immensa distesa di alghe putrescenti in mezzo a cui si nascondono rifiuti trasportati dalle mareggiate e non solo. L'intervento avviato nelle ultime ore ha così innescato non pochi dubbi e numerose polemiche. Soprattutto tra i residenti del popoloso quartiere della Pivarada, ammorbato da odori nauseabondi da alcuni giorni. Lamentele che hanno interessato anche diversi turisti «stupefatti». Anche il consigliere comunale Pietro Sartore sottolinea l'indecenza dell'intervento e stigmatizza circa la tempestività delle operazioni. Guarda e condividi il video su Alguer.tv