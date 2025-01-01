S.A. 17:06 Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa In località S’Abba Druche, il personale della Guardia Costiera di Bosa ha svolto un’attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, rinvenendo oltre 200 ricci di mare. Tutti gli esemplari, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare



BOSA - Nella mattinata odierna, in località S’Abba Druche, il personale della Guardia Costiera di Bosa ha svolto un’attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, rinvenendo oltre 200 ricci di mare, parte dei quali all’interno di una cesta ed altri lasciati in abbandono. Tutti gli esemplari, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare per consentirne la sopravvivenza, nell’ottica di tutela della specie e di conservazione della biodiversità marina. La Guardia Costiera di Bosa continuerà a svolgere controlli mirati lungo la costa, al fine di prevenire e contrastare ogni attività illecita in mare e sul litorale.