Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoCronacaCoste › Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa
S.A. 17:06
Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa
In località S’Abba Druche, il personale della Guardia Costiera di Bosa ha svolto un’attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, rinvenendo oltre 200 ricci di mare. Tutti gli esemplari, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare
Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa

BOSA - Nella mattinata odierna, in località S’Abba Druche, il personale della Guardia Costiera di Bosa ha svolto un’attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, rinvenendo oltre 200 ricci di mare, parte dei quali all’interno di una cesta ed altri lasciati in abbandono. Tutti gli esemplari, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare per consentirne la sopravvivenza, nell’ottica di tutela della specie e di conservazione della biodiversità marina. La Guardia Costiera di Bosa continuerà a svolgere controlli mirati lungo la costa, al fine di prevenire e contrastare ogni attività illecita in mare e sul litorale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:16
Più di 100 multe tra Porto Ferro e Platamona
Un centinaio di multe tra Fiume Santo (la zona più critica), Porto Ferro, Ezzi Mannu, l’Argentiera, Porto Palmas e Platamona. È il risultato delle azioni della Polizia locale che proseguono, rafforzate, anche in questi giorni, vicino alle festività di ferragosto
7/8«Su Punta Giglio meriti non vostri»
7/8Fuori norma, ordinanza sindaco. Bagni vietati a Porto Conte
5/8 Attività nelle spiagge Bandiera Blu di Sassari
29/7Isole ecologiche in spiaggia ad Alghero
15/7Torre del Porticciolo, ripulita la spiaggia libera
12/7Punta Negra, acqua cristallina
12/7Campo boe, FdI: basta pifferai
12/7Grotta Verde, l’apertura di un tesoro
11/7«Il mare di Alghero merita regole e non slogan»
11/7«Sulle boe retromarcia del Parco»
« indietro archivio coste »
13 agosto
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
13 agosto
«Parco Tarragona angolo della vergogna»
13 agosto
Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)