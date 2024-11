19 luglio 2021 Cada dia: 19 luglio 2017



Nella notte, un grave incendio ha devastato il supermercato Risparmio Casa al piano terra di un grande palazzo in via Vittorio Emanuele. In quelle ore sono state evacuate 49 famiglie che ancora oggi non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. A causare il rogo secondo l´incidente probatorio sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciata accesa da un cliente del negozio.