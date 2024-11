Cor 17 luglio 2021 Nuovi infissi al Brunelleschi di Porto Torres Finanziata la sostituzione degli infissi della scuola di via Brunelleschi. Approvato il progetto preliminare, due diversi finanziamenti da 130mila euro ciascuno per l´efficientamento energetico della scuola "S. Ruiu"



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha beneficiato di due diversi finanziamenti da 130mila euro ciascuno per l'efficientamento energetico della scuola "S. Ruiu" in via Brunelleschi: l'intervento consentirà di completare la sostituzione degli infissi al piano terra e al primo piano. I due contributi derivano da misure per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile contenute nell'ultima legge di Bilancio e in un decreto del ministero dell'Interno. La giunta comunale ha approvato i progetti preliminari dell'opera: nelle prossime settimane sarà approvato il definitivo e bandita la gara per l'esecuzione dei lavori. Sull'accantieramento vero e proprio grava l'incertezza dovuta al reperimento dei materiali per realizzare gli infissi. Per gli effetti della pandemia e dei vari bonus per l'edilizia, le aziende hanno allungato i tempi di consegna di prodotti di questo tipo.