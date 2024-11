S.A. 19 luglio 2021 Assl, riaprono ad Alghero Cup e Urp Riaprono nei prosismi giorni gli uffici ad interfaccia con il pubblico, compresi gli sportelli CUP, l´Urp, l´Ufficio invalidità, gli Uffici Scelta e Revoca del medico e a seguire anche l´uffico ticket di via degli Orti



ALGHERO - L'Assl Sassari riaprirà nei prossimi giorni tutti i servizi e uffici ad interfaccia con il pubblico, compresi gli sportelli CUP, l'Urp, l'Ufficio invalidità, gli Uffici Scelta e Revoca del medico e a seguire, ma comunque a brevissimo, anche l'ufficio ticket di via degli Orti ad Alghero. A darne notizia il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.



«E' importante che tutti gli uffici essenziali, come quelli legati alla gestione della Sanità, riprendano al 100% la loro attività per garantire il massimo servizio nei confronti dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli" - dichiara Michele Pais - "Così come è fondamentale la riapertura dell'ufficio Ticket in via degli Orti, chiuso da anni, per evitare ai cittadini di recarsi all'ufficio situato nell'ospedale».