Tennis, il turritano Enrico Proli campione italiano

PORTO TORRES - Il Tennis Club Porto Torres scrive un'altra pagina importante della sua storia quasi cinquantennale, per la prima volta un giocatore del circolo turritano iscrive il proprio nome nell’albo d’oro nei campionati italiani, quelli di terza categoria, giocati a Quartu Sant’Elena presso lo Sporting Club. L’impresa l’ha compiuta il diciasettenne Enrico Proli che con la classifica di 3.3 non rientrava tra i favoriti, anzi ha iniziato il torneo da un pre turno con un centinaio di partecipanti provenienti da diverse zone dell’Italia oltre ad annoverare le migliori racchette sarde di terza categoria.



La finale giocata domenica ha visto Enrico prevalere dopo un inizio contratto su Francesco Caddeo 3.1 del Tc Cagliari, dopo un primo set all’inseguimento chiuso al tie-break e con un secondo parziale dove ha preso il largo. Punteggio finale in favore del giocatore del Tennis Club Porto Torres 7-6 6-1. Una splendida cavalcata quella di Enrico, sette match in sette giorni ed una sola sconfitta. Nei quarti di finale facile vittoria sul 3.1 Alessandro Concu testa di serie numero 5 battuto 6-4 6-1. Il match capolavoro è quello della semifinale contro il favorito del torneo Mattia Secci superato alla distanza in tre sets (36 62 61 lo score). La finale giocata domenica 18 Luglio vede Enrico prevalere dopo un inizio contratto su Francesco Caddeo 3.1 del Tc Cagliari, dopo un primo set all’inseguimento chiuso al tie-break e con un secondo parziale dove ha preso il largo.



Punteggio finale in favore del giocatore del Tennis Club Porto Torres 76 61. Con il risultato ottenuto Enrico scalera le classifiche fit e farà l’ingresso per la prima volta nella ambiziosa seconda categoria. Grande soddisfazione dei supporter portotorresi e sassaresi giunti a Quartu per tifare il proprio beniamino, i meriti oltre di Enrico per il risultato ottenuto vanno divisi fra i genitori del ragazzo che lo accompagnano fin da piccolo in questo lungo percorso, il Maestro Paolo Pani, il Consiglio Direttivo con in testa il Presidente Stefano Caria e il Direttore Sportivo Salvatore Manunta, i preparatori atletici e i soci tutti.



Nella foto: Enrico Proli con l'allenatore Paolo Pani