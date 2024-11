G.P. 20 luglio 2021 Tennis: Ogno è vicecampionessa nazionale Ottime prestazioni per i portacolori del Tc Alghero impegnati nei Campionati italiani di Terza categoria di tennis, disputati sui campi dello Sporting Ct Quartu. Anastasia Ogno è vicecampionessa nazionale e ottiene un buon risultato anche Alessandro Concu



ALGHERO - Ottime prestazioni per i portacolori del Tc Alghero impegnati nei Campionati italiani di Terza categoria di tennis, disputati sui campi dello Sporting Ct Quartu. Nel singolare femminile, Anastasia Ogno è vicecampionessa nazionale.



La 18enne algherese, classificata 3.2 e accreditata della sesta testa di serie, ha esordito nel torneo negli ottavi di finale (con 6-1, 6-0) con la 3.5 Elena Sassu. Ha successivamente superato (con 6-4 6-2) la pariclassifica umbra Marta Epifani (numero 11 del seeding), e spuntarla (0-6 6-2 10-8) sulla 3.3 siciliana Bianca Di Vittorio (numero 14) e (con 6-4 2-6 10-8) sulla 3.1 abruzzese Martina Quattrocchi (numero 2). In finale, Ogno ha lottato, cedendo solo 6-2 5-7 6-3 in 2h24' contro la 3.1 del Ct Decimomannu Alessia Manca, numero 4 del tabellone.



Nel maschile, Alessandro Concu era la testa di serie numero 5. Entrato in gara nei 32esimi di finale, ha superato (con 6-0, 6-2) il 3.5 Ivano Piras, (con 6-0 6-0) il 3.4 piemontese Vittorio Rosaia e (con 6-7(5) 6-3 10-7) il pariclassifica Simone Pisanu, numero 12 del seeding. Lo stop è arrivato nei quarti (con 6-4 6-1) contro il 3.3 del Tc Porto Torres Enrico Proli, che poi si è aggiudicato il titolo.



Nella foto: la premiazione di Anastasia Ogno, vicecampionessa italiana di Terza categoria