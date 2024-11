Cor 20 luglio 2021 A Porto Torres il primo libro di Cordigliola Un romanzo che ha come protagonista Renè vissuto al termine del XIX secolo all’alba di un nuovo mondo. Una grande sintesi inserita in un racconto di fantasia in cui gli uomini e le donne di un passato lontano si confrontano, si scontrano, in un´epica battaglia finale



PORTO TORRES - Un romanzo nato semplicemente da una idea diversa di libro, in cui confluiscono tradizioni e riferimenti della nostra cultura in senso globale. Si intitola “Cronache dei Mondi”, il primo libro scritto da Gavino Cordigliola 41 anni di Porto Torres, operaio nella zona industriale, un romanzo che ha come protagonista Renè vissuto al termine del XIX secolo all’alba di un nuovo mondo. Una grande sintesi inserita in un racconto di fantasia in cui gli uomini e le donne di un passato lontano si confrontano, si scontrano, in un'epica battaglia finale.



«Per mia volontà, se pur è chiaro vi sia un protagonista, non è il solo – spiega l’autore - non c'è una netta distinzione tra bene e male, nella concezione di una dicotomia ben delineata tra questi poli, in cui siamo soliti dividere le " intenzioni e gli atti dell'uomo». Tra poteri straordinari concessi, luoghi mitologici, figure antiche e potenti, Renè percorre il suo cammino, mentre tutto un mondo nascosto per millenni si rivolta in una grande guerra che non risparmierà nessuno. L’auto la definisce una semplice opera di un artigiano in cui alla fine e al principio del libro, lo stesso Renè chiede al lettore di scegliere da che "parte" intende schierarsi. Quasi un monito.