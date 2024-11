S.A. 21 luglio 2021 E´ sardo il miglior banco di Campagna Amica Nel concorso social la Sardegna era rappresentata da Alessandro Melis, giovane agricoltore che è stato immortalato davanti al banco con i suoi prodotti freschi e di stagione messi in vendita nel mercato di Campagna Amica di Nuoro



BARISARDO - E’ sardo il miglior banco italiano di Campagna Amica. Il concorso social promosso da Fondazione Campagna Amica se l’è aggiudicato l’azienda agricola di Alessandro Melis di Barisardo, che ha staccato di oltre 600 like il banco dell’azienda agricola Patea del mercato di Reggio Calabria, arrivato secondo nella gara con altri partecipanti dai mercati gialli di tutta Italia.



Il concorso consisteva nel votare nella pagina facebook Campagna Amica con un like il miglior banco tra gli 11 selezionati da Fondazione Campagna Amica nei propri mercati. La Sardegna era rappresentata da Alessandro Melis, giovane agricoltore che è stato immortalato davanti al banco con i suoi prodotti freschi e di stagione messi in vendita nel mercato di Campagna Amica di Nuoro che si tiene il martedì e sabato mattina in piazza Vittorio Emanuele. Il banco sardo ha ottenuto una valanga di mi piace che hanno sfiorato i 3 mila in circa 20 giorni.



«Fa sempre piacere arrivare primi – afferma Alessandro Melis – ma questa è la vittoria di tutta la nostra comunità di Campagna Amica, di tutti coloro che ogni giorno faticano e lavorano per rendere i banchi dei nostri mercati belli e colorati con i prodotti delle nostre terre, freschi, di stagione e a km0. I nostri non sono dei semplici mercati, ma è un importante luogo di socializzazione, grazie ai banchi tematici allargati alle scuole, alle fattorie didattiche che coinvolgono studenti e famiglie, attraverso laboratori mirati dove spieghiamo come si fa l'orto, il miele, il vino e tutto ciò che trovate nelle vostre tavole, e dove ribadiamo ogni giorno l'importanza del rispetto della natura».



