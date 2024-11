G.P. 22 luglio 2021 Sculer: star sarda di “Spotify” E’ sarda la nuova star italiana di Spotify. Con oltre 300mila visualizzazioni, Sculer da Olbia scala le classifiche della piattaforma musicale. L’artista gallurese di brani trap e drill con sette brani prodotti e 1 videoclip da 24mila visualizzazioni



OLBIA – Con 300mila visualizzazioni su Spotify, è Sculer da Olbia, nome d’arte di Riccardo Meloni, che scala la classifiche della piattaforma on line. Sonorità cupe e basse che richiamano le periferie proletarie americane, testi che parlano della ricerca di vite comode e dorate, ritmi da suburra romana che raccontano di profitti facili e veloci.



Sculer, che significa “fortunato”, continua a comporre, registrare e divertirsi. E soprattutto a studiare all’Università, dove sta per laurearsi, ma la strada delle sette note è determinato a percorrerla tutta e fino in fondo. «Non nego che piacerebbe portare avanti questo progetto musicale e quindi far conoscere i miei brani, cantare nei live e collaborare anche con artisti già affermati – afferma l’artista – per il momento faccio il mio e mi diverto e mi piace far tornare il buon umore a chi ascolta la mia musica».



Come spesso succede al giorno d’oggi, dopo aver fatto ascoltare i suoi pezzi e aver ricevuto solo “no grazie”, ha iniziato a fare le cose con più cura e serietà. Così, nel giugno dello scorso anno, ha registrato “Trapstar”, che è stato il primo pezzo ufficiale realizzato in uno studio e distribuito su tutti principali digital stores. Da li, ha ripreso a comporre e pubblicare gli altri pezzi con i quali ha superato subito le 100 mila visualizzazioni, poi il brano “Payback” e il suo primo video ufficiale. Continua il lavoro musicale dell’artista gallurese di brani trap e drill che riesce a trasmettere ai suoi fans che da oltre un anno lo ascoltano sui music store. Finora sono sette i brani prodotti, 1 videoclip da 24mila visualizzazioni e oltre 300mila streams su Spotify.



Nella foto: Sculer