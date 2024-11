Cor 22 luglio 2021 Pnrr, 12 milioni per riqualificare Olbia «Fondi importanti per la rigenerazione del centro cittadino». L´annuncio entusiasta è di Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle. Il comune di Olbia sarà destinatario di un considerevole finanziamento



OLBIA - Dal Pnrr in arrivo 12,4 milioni di euro per la riqualificazione urbana di Olbia. A dare l’annuncio è Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle: «Con soddisfazione - commenta Marino – posso comunicare ufficialmente che il Comune di Olbia è destinatario di un considerevole finanziamento che consentirà di ridurre il disagio abitativo favorendo l’inclusione sociale del centro urbano. Si tratta – spiega il deputato olbiese componente anche della Commissione Trasporti – di una quota parte del finanziamento del Programma nazionale di qualità dell’abitare (PINQuA) ideato nell’ambito del Pnrr per rigenerare i centri urbani e renderli sempre più a misura di cittadino». Marino, con i consiglieri comunali olbiesi del M5S, Roberto Firinaio e Maria Teresa Piccinnu, si dicono soddisfatti del risultato raggiunto che conferma l’attenzione del Governo verso la Sardegna. «Un risultato raggiunto anche e soprattutto grazie alla battaglia condotta dal M5S in Parlamento affinché il 34% delle risorse disponibili (3,2 miliardi) fosse vincolato e destinato al Sud». L’assegnazione di oltre 12 milioni di euro per Olbia consentirà di migliorare la qualità di vita dei residenti senza ulteriore consumo del suolo.